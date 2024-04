Simona Ventura: "Ho mezza faccia bloccata, mi sto curando". Cos'è successo

Simona Ventura e la paralisi facciale: la rivelazione in tv

Spiegando il motivo di tale semi paralisi facciale, la Ventura ha aggiunto: "Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando". Sui suoi profili social l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rassicurato i fan: "Succede, l'importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare". La co-conduttrice del programma, Paola Perego, in diretta ha aggiunto: "Sei bella lo stesso". Poco prima della diretta, Simona era apparsa in un video condiviso sui social in cui si è mostrata felice girare saltellante per i camerini. I fan più attenti però hanno notato che c'era qualcosa di strano nel suo viso, non capendo perché non riuscisse a muoverne una parte. Qualche ora dopo, a mettere a tacere il chiacchiericcio è stata la diretta interessata in diretta televisiva. Qualcuno però sui social ha messo in dubbio la veridicità delle parole della showgirl: "Seh seh il freddo, qualche punturina sbagliata semmai" ed ancora "Troppa plastica in faccia". A fronte dei pochi commenti negativi, sono state tante le testimonianze di affetto e supporto alla Ventura da parte dei suoi numerosi fan.