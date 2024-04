Pechino Express: "Caressa e Damiano Carrara come Barcellona e Real Madrid"

Pechino Express è tornato con un nuovo appuntamento giovedì 11 parile in prima serata su Sky Uno ed in streaming su Now. Le coppie rimaste in gara hanno affrontato l'ultima tappa in Laos, partendo da Luang Prabang e arrivando, dopo 420km, nella capitale Vientiane. Ad attenderli Costantino della Gherardesca ed il tappeto rosso.

Pechino Express sesta puntata: cos'è successo

Il nuovo percorso fatto dai viaggiatori è stato all'insegna delle coppie miste: Antonella Fiordelisi ha affrontato la gara con Eleonora Caressa, Estefania Bernal di Italia-Argentina con Massimiliano Carrara, Maddalena Svevi de Le Ballerine con Maddalena Corvaglia, Fabio Caressa con Damiano Carrara, Barbara Petrillo con Antonio Orefice e Artem dei Fratm con Megan Ria. Costantino della Gherardesca ha chiesto al marito di Benedetta Parodi di commentare il suo abbinamento. Caressa ha subito fatto una divertente telecronaca: "Uscito il sorteggio, Caressa andrà con Damiano il pasticcere, Caressa è contento perché Damiano è uno dei più forti e dei favoriti, speriamo di non ostacolarlo troppo". Antonio Orefice ha poi commentato dicendo: "Probabilmente Fabio e Damiano sono tipo il Barcellona ed il Real Madrid".

Fabio Caressa: Pechino Express all'insegna della paternità

E non sono mancate le incomprensioni: Artem ha dovuto fronteggiare l'esplosività della ballerina, che si è sentita sola e non capita. Cosa diversa invece per Fabio Caressa e Damiano Carrara, che hanno potuto conoscersi meglio. Durante il viaggio, il giornalisto si è ritrovato alle prese con un nuovo gesto emozionante e paterno, tenendo in braccio per diverse ore in macchina un neonato di due mesi: "Quanto tempo è che non tengo un bambino così", ha detto ha Damiano, poi ha aggiunto: "Ma dimme te che esperienze uno fa...sto facendo un viaggio in mezzo al Laos con un bambino di due mesi nelle braccia". Ed ancora: "Ti rendi conto quanto è stato bello per me dopo 14 anni?", poi ha concluso: "Per me sto viaggio è paternità".

Antonella Fiordelisi contro le Ballerine

Le Ballerine sono le prime a ricongiungersi al libro rosso, al secondo posto I Caressa e al terzo Le Amiche. Queste tre coppie hanno affrontato la prova immunità, vinta poi da Le Ballerine. Nella seconda parte della gara, le coppie si sono ricongiunte e hanno affrontato la temuta prova dei Sette Mostri, tra grilli fritti, fritti, placenta di mucca, serpente, sangue cotto e altri cibi tipici del Laos. Non sono mancati dei momenti di tensione tra le Ballerine e le Italia-Argentina . Antonella Fiordelisi e Estefania hanno urlato contro le avversarie: "Siete stron*e'", cercando di rubare loro il passaggio. Un malus, poi, ha minacciato il viaggio dei concorrenti: la coppia dei Lumaconi, formata da Maria Rosa Pettolicchio e Dario Vergassola, noti per la loro lentezza nelle rispettive edizioni. Per questo motivo, chi non è riuscito a distaccare i due di almeno 30 minuti, ha rischiato l'eliminazione.

Pechino Express sesta puntata: gli eliminati e i vincitori

La sesta puntata di Pechino Express 2024 si è conclusa con l'eliminazione dei Caressa. A vincere la tappa sono stati i Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), che hanno deciso l'eliminazione di padre e figlia. Il noto telecronista sportivo si è mostrato sorpreso dalla decisione di Damiano, con cui poco prima aveva viaggiato assieme, dando così ai due la possibilità di conoscersi meglio, e legato al giornalista anche dalla frequentazione con Benedetta Parodi a Bake Off Italia. "Speravamo che non fosse eliminatoria, abbiamo scelto i più forti", ha spiegato il pasticciere. "Va bene così", ha ribattuto Caressa, andando via senza salutare i due concorrenti. "Ho scoperto un sacco di lati nuovi di mio padre", ha detto Eleonora. "Sono felice di aver fatto questo viaggio con mia figlia e di come lei l'abbia affrontato. Esce una donna eccezionale, una ragazza che ha dimostrato di saper mettere insieme dolcezza, forza e resistenza. Mi è stata di sostegno, mi sono sentito anche sulle spalle di Enea", ha concluso Fabio.