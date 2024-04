Simona Ventura ancora con la paralisi facciale a Citofonare Rai2: annuncio e commovente messaggio del marito

Simona Ventura è tornata in onda domenica 14 aprile per la consueta diretta con Citofonare Rai2 , il programma di intrattenitmento condotto con la collega Paola Perego. La showgirl è apparsa con ancora il viso paralizzato a metà. Nel corso del precedente appuntamento aveva rassicurato tutti dicendo : " Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando ".

Simona Ventura: fan preoccupati e messaggio di Giovanni Terzi

A distanza di una settimana la situazione non è cambiata. Simona Ventura prosegue segue e comunque, all'insegna del suo motto: "mai mollare". A sostegno dell'ex moglie di Stefano Bettarini, il nuovo compagno della conduttrice, il giornalista Giovanni Terzi, che sui social ha commentato l'ultimo post della compagna: "Ti amo ogni istante di più". Tra i commenti al post condiviso dal programma e da SuperSimo, molti utenti hanno sottolineato il fatto che Simona dovrebbe prendersi una pausa e pensare a curarsi: "Ci vuole riposo con il viso così", "Non scherzare Simo, te lo consiglia una che purtroppo ha attraversato questa esperienza. Hai bisogno di riposo". La presentatrice nei giorni scorsi ha raccontato cosa le è successo: "Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine". Ed ancora: "Io non mollo mai, neppure morta".

La decisione di Simona Ventura

Nonostante tutto le buone intenzioni per non mancare all'appuntamento domenicale con i telespettatori di Rai 2, Simona ha deciso dopo una breve apparizione di non proseguire la puntata. Perego ha introdotto l'amica e collega dicendo: "Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio nonché amica è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi che non è una cosa grave e che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così". Simona Ventura ha commentato dicendo: "Lo so, l'ho fatto, ci ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo, quindi so che farai benissimo senza di me, cara socia. Quindi buon lavoro e ci vediamo domenica prossima".