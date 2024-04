Belen Rodriguez torna in tv: la vedremo in un reality con la sorella Cecilia

Belen Rodriguez torna in televisione con un nuovo progetto. La showgirl argentina parteciperà per la prima volta ad un reality insieme alla sorella Cecilia. Le due sorelle faranno parte della nuova stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, il format di successo targato Prime Video, nel quale otto personaggi famosi, suddivisi in quattro coppie, tenteranno la fuga in giro per l'Italia per non essere catturati.