Simona Ventura a Belve: "Il flirt con Galliani? Un giorno in sala trucco..."

Simona Ventura è stata ospite dell'ultima puntata di Belve , andata in onda martedì 16 aprile in prima serata su Rai 2. Nel corso dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani , la conduttrice di Citofonare Rai2 ha indossato un abito animalier, in omaggio allo stilista Roberto Cavalli, morto lo scorso 12 aprile a 83 anni.

Simona Ventura a Belve: le maldicenze e la droga

Dopo l'annuncio delle nozze con Giovanni Terzi (che si terranno il 6 luglio a Rimini) e la paralisi facciale (che l'ha costretta ad abbandonare l'ultima puntata di Citofonare Rai2), Ventura ha approfittato delle domande di Francesca Fagnani per fare chiarezza su alcuni episodi della sua vita: l'aborto, il presunto flirt con Adriano Galliani, la droga. Ed è proprio su quest'ultimo argomento che la showgirl ha smentito categoricamente, parlando di una maldicenza che l'ha costretta "per molto tempo a fare il test del capello" (trattasi di un esame tossicologico dal quale si può determianare anche a distanza di tempo l'assunzione di stupefacenti, ndr) per dimostrare di essere pulita. Alla domanda su come si spieghi la voce sull'uso di droghe, la Ventura ha replicato: "È stata fatta girare da persone che volevano farla girare. Volevano far girare la voce, eh?, non la droga. E poi ho anche capito perché...".

Simona Ventura: l'aborto, Galliani e Venier

Tra le tante, Simona Ventura è tornata a parlare di un episodio di gioventù molto doloroso per lei, ovvero quello dell'aborto. Con la maturaità di oggi, ha ammesso che non rifarebbe quella scelta e ha confessato che "non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato". Un bambino del quale il padre, all'epoca, "non ha mai saputo niente". La Fagnani ha poi parlato della voce che circolava anni fa riguardante un presunto flirt di SuperSimo con Adriano Galliani. La Ventura ha spiegato come è nato il gossip: "era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c'era anche la sua ex moglie Daniela, una truccatrice disse: "Sta con quella... Simona Ventura", sbagliando nome. E da lì si è propagata la bomba". Nonostante le smentite, il rumors ha continuato a circolare: "Più dicevo no, più era un sì. Quindi alla fine ho lasciato andare, e mi faceva anche piacere". Il 23 ottobre del 2023 è per la showgirl una data da ricordare: nello stesso giorno è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, suggellando così la pace tra le due, e fatto pace anche con Barbara d'Urso.