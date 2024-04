Concerto Primo Maggio 2024: location, orario, conduttori e cantanti

In occasione della Festa dei lavoratori, torna il consueto appuntamento con il Concerto del primo maggio a Roma , festival musicale che dal 1990 è organizzato dai tre sindacati confederati italiani, CGIL, CISL E UIL. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco che sarà allestito nel prato del Circo Massimo e non più a Piazza San Giovanni in Laterano, che è in fase di riqualificazione in vista del Giubileo 2025 .

Concerto Primo Maggio: dove vederlo in tv, orario inizio, conduttori

L'evento a ingresso libero e trasmesso in su Rai 3, Rai Radio 2 e Rai Play prenderà il via al consueto orario: si parte circa alle ore 15 e si arriva fino alle 19. Dopo una breve pausa si riprende poi dalle 20 alla mezzanotte circa. Alla conduzione non ci saranno più Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, bensì Noemi ed Ermal Meta, due cantanti che conoscono molto bene lo show, visto che proprio su quel palco si sono esibiti in svariate occasioni. A BigMama spetterà la conduzione dell'anteprima in esclusiva in streaming su RaiPlay dalle 13 circa.

I cantanti del Concertone del Primo Maggio

Tra gli artisti che si esiberanno sul palco del Concerto del Primo Maggio ci saranno: Achille Lauro, Coez, Frah Quintale, Piero Pelù e Dargen D'Amico. Ma anche: Rose Villain, Malika Ayane, Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di lista. Un elenco che è destinata ad aumentare nei prossimi giorni.