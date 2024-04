Pechino Express, dalla caduta in bici alla Fiordelisi contro tutti: settima puntata

Giovedì 18 aprile è andata in onda la settima puntata di Pechino Express , il travel reality targato Sky e condotto da Costanti no della Gherardesca. Le coppie rimaste in gara hanno percorso altri 170 km percorsi sulla " Rotta del Dragone ", stavolta in Sri Lanka , l’isola conosciuta come la "Lacrima dell’India" o la "Perla d’Oriente", terzo e ultimo Paese, dopo Vietnam del Nord e Laos, toccato in questa edizione del programma.

Pechino Express, le prove della settima puntata

La settima tappa è partita da Negombo, dove i concorrenti hanno aiutato un gruppo di pescatori a lavorare del pesce essiccato al sole, creando non poco malumore e sdegno tra le coppie. A commento del momento le parole di Antonella Fiordelisi: "Meno male che in tv gli odori non si sentono perché non so cosa potrebbe succedere", mentre Estefania ha aggiunto: "Il pesce non deve puzzare...male!". I viaggiatori di Pechino Express si sono poi spostati a Moratuwa, dove sono stati accolti da un diluvio torrenziale che ha complicato ulteriormente le cose. Nonostante i tanti disagi, il viaggio è proseguito verso Ambalangoda, dove i concorrenti si sono cimentati nella creazione di una corda con gusci di cocco. Una prova non facile che ha messo in difficoltà i Pasticcieri. Damiano Carrara (che la scorsa puntata senza alcuno scrupolo ha mandato a casa i Caressa) ha perso la pazienza, rimproverando bruscamente in pubblico il fratello. Ad arrivare prime al traguardo parziale sono state le "Amiche", mentre le "Ballerine" hanno avuto non poche difficoltà, beccandosi anche il malus della Bandiera Nera e penalità aggiuntiva della maschera di Ariyapala che ha costretto Maddalena Svevi a gareggiare per diverse ore senza vedere praticamente nulla.

Antonella Fiordelisi contro tutti

A Galle, le coppie si sono confrontate in una caccia al tesoro in bicicletta, con lo scopo di trovare i quattro numeri necessari a formare l'anno in cui fu costruita la prima biblioteca dello Sri Lanka. Una ricerca fatta con il costante ed incessante spauracchio di ricevere la bandiera nera. Ed è proprio in questo frangente che si è assistito alla rovinosa caduta per terra di Megan Ria nel tentativo di passare la bandiera ai Fratm. A saltare per prime sul tappeto rosso sono state le Amiche, seguite dai Pasticcieri; ultime e penultime le coppia Italia Argentina e i Fratm, entrambe a rischio eliminazione. A decidere le loro sorti sono state le vincitrici Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che deciso di salvare i Fratm. Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal si sono comunque salvate, grazie alla busta nera non eliminatoria. Ma le Italia Argentina non hanno gradito la scelta delle Amiche giurando vendetta: "Da oggi in poi, siamo noi contro tutti…", ha detto Antonella, che in un momento di gioco si è lasciata andare ai ricordi della sua terra natia, emozionandosi davanti al mare.