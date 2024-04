Federica Pellegrini e il parto: "Contrazioni violente, non mi reggevo in piedi"

Federica Pellegrini a Verissimo

"Io in quel momento non sono riuscita a mantenere la calma e ho sofferto tanto. Ho avuto contrazioni violente e dolorose, dopo 48 ore ero esaurita. Mi sorreggeva lui, Matteo, perché non riuscivo a reggermi in piedi. Poi ho fatto l'epidurale, ma anche dopo questa ero indietro dalla spinta che doveva esserci. Abbiamo preso scossoni potenti, vedevamo i battiti andare su e giù. Poi i medici ci hanno detto che non aveva senso andare oltre e siamo andati in sala operatoria. Quando è nata, Matilde era tre chili e 900 grammi. E in quel momento tutto è passato in secondo piano”, ha confessato la Pellegrini. Poi ha raccontato del primo istante in cui ha tenuto in braccio la figlia: “Si è trattato di un momento molto emozionante, e in quel momento ho pianto e quel pianto ha rappresentato per me una vera e propria liberazione. Tutta la prima settimana dopo il parto, però, è stata pesante, ma una volta superato è stato tutto bellissimo”.