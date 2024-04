Concerto Primo Maggio 2024 a Roma: scaletta, cantanti e dove vederlo

Fervono i preparativi per il Concerto Primo Maggio 2024 . L'evento ad ingresso libero, sarà trasmesso su Rai 3 , Rai Radio 2 e Rai Play a partire dalle 15 fino alle 19. Dopo una breve pausa si riprende poi dalle 20 alla mezzanotte circa. Alla conduzione ci saranno Noemi ed Ermal Meta , mentre a BigMama spetterà la conduzione dell'anteprima in esclusiva in streaming su RaiPlay dalle 13 circa.

Concerto Primo Maggio 2024: la lista dei cantanti e la scaletta

Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco del Concertone allestito nel prato del Circo Massimo a Roma. Qui di seguito la lista completa dei cantanti in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons. Ed ancora: Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening alle 13 circa Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Come di consueto c'è tanta attesa per conoscere la scaletta del Concerto del Primo Maggio, ma è ancora presto per avere quella definitiva, i big saliranno sul palco in momenti cruciali.