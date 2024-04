Pechino Express: paura per la Fiordelisi, lacrime per le Amiche

Giovedì 25 aprile è andata in onda l'ottava puntata di Pechino Express , il travel reality targato Sky e condotto da Costantino della Gherardesca . Le cinque coppie rimaste in gara (Damiano e Massimiliano Carrara (I Pasticcieri), Artem e Antonio Orefice (I Fratm), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Italia-Argentina), Megan Ria e Maddalena Svevi (Le Ballerine)) hanno proseguito il loro viaggio tra le strade dello Sri Lanka, "perla dell’Oceano Indiano" nonché ultimo Stato a ospitare la carovana del travel reality. Scopriamo insieme quello che è successo nel corso dell'ultimo appuntamento dell'adventure game.

Pechino Express ottava puntata: Fiordelisi con un labbro gonfio

I viaggiatori hanno percorso 387 km, dall’antica fortezza di Galle alla città eterna di Kandy. Pronti via e la competizione si è subito accesa. La nuova tappa è partita male per Antonella Fiordelisi che si è presentata con un labbro gonfio. "Mi ha punto un insetto, forse un ragno. Si è gonfiato tutto", ha raccontato la concorrente a Costantino della Gherardesca. Fortunatamente la puntura d'insetto non ha ostacolato la sua partecipazione. "È figa uguale" ha commentato Estefania Bernal, mentre il conduttore ha aggiunto prima di dare il via alla gara: "Coraggiosissima che ti sei presentata qui, così". Per la prima prova ai concorrenti è stato affidato uno smartphone e una mappa. I Pasticcieri, dopo aver smarrito la cartina in loro dotazione, hanno chiesto aiuto alle Amiche che gli hanno concesso di fotografare la loro. Una gentilezza che però non è stata restituita, poiché alla prima occasione Damiano ed il fratello hanno provato a rubare il loro passaggio. I due hanno inoltre infranto le regole della prova, poiché i concorrenti potevano utilizzare il telefonino solo i fini della gara. ed ecco arrivare la punizione per la coppia, che è stata retrocessa all'ultimo posto. Fiordelisi ha avuto un momento down, cedendo alle lacrime, ma a consolarla è stata l'amica di viaggio Estefania.

I vincitori e gli eliminati dell'ottava puntata di Pechino Express 2024

Durante la prova vantaggio, le coppie rimaste in gara a Pechino Express hanno dovuto vedersela con degli elefanti. Stavolta ad avere la meglio sono state le Amiche. Maddalena Corvaglia ha litigato con un pachiderma che non le ha permesso di passare neanche una volta. I viaggiatori hanno proseguito il viaggio raggiungendo Ella, dove le Amiche hanno pernottato in una casa dove era in corso la commemorazione di bambino morto. Dopo aver solidarizzato con la madre del piccolo, Maddalena e Barbara si sono unite alle preghiere e si sono lasciate andare alle lacrime, restituendo ai telespettatori un momento molto emozionante ed intenso. Nonostante la penalizzazione, a vinvere la tappa sono stati i fratelli Carrara. La coppia dei Pasticcieri ha eliminato i Fratm. L'eliminazione di Artem e Orefice ha suscitato la commozione di molti concorrenti e perfino di Costantino della Gherardesca. Le Amiche hanno giurato di vendicarli il prima possibile.