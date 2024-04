Belen e Cecilia Rodriguez in fuga vestite da suore: il motivo

Manca poco all'inizio della quarta edizione di Celebrity Hunted che debutta il 6 maggio su Prime Video. Tra le coppie in gara anche Belen ( che recentemente ha svelato sui social il suo nuovo progetto imprenditoriale ) e Cecilia Rodriguez ( prossima al matrimonio con Ignazio Moser ), che commentando la loro avventurosa esperienza hanno detto: "Abbiamo deciso di partecipare perché è uno dei migliore reality che c’è in questo momento in Italia, quindi è stato un onore essere chiamate. Per noi è stata soprattutto l’opportunità di farci vedere per come siamo davvero , anche nei momenti di caos o in cui eravamo sotto pressione. A ‘Celebrity Hunted’ siamo come nella vita di tutti i giorni “.

Belen e Cecilia Rodriguez, in fuga travestite da suore a Celebrity Hunted

Per non farsi catturare le sorelle Rodriguez si sono perfino travestite da suore. “Un momento che diventerà un meme“, ha assicurato Belen. Celebrity Hunted - Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga per tutta Italiain lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, avendo a disposizione limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Ai cacciatori è consentito l'uso di qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la ‘caccia’. Tra gli altri protagonisti della quarta edizione, insieme alle sorelle Rodriguez anche Raoul Bova in coppia con la moglie Rocío Muñoz Morales, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.