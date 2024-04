Belen svela il suo progetto segreto. I fan delusi: "Tutte queste aspettative..."

Belen Rodriguez e Rebeya: la reazione dei fan

Le prove in sala da ballo, le registrazioni in sala di incisione, il logo con le due R incrociate non erano quindi segnali della partecipazione della showgirl a Ballando con le Stelle, meno che mai di una nuova carriera musicale dell'ex di Stefano De Martino. Piuttosto elementi che hanno portato alla realizzazione del nuovo video promozionale di Rebeya. Ma come l'hanno presa i fan sui social? In tanti si sono complimentati con la modella (che parteciperà per la prima volta in coppia con la sorella Cecilia a Celebrity Hunted 4), ma c'è anche chi ha sottolineato lapidario: "E tutto sto ca**no pe du rossetti e n'mascara?? Bastavano quelli della Ferragni", "Anche tu trucchi? Fate tutte la stessa cosa".