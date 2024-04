Belen Rodriguez, due R incrociate e il messaggio misterioso sui social

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, dove la showgirl ha lanciato un inaspettato messaggio. " 17 Aprile 2024 – SOY YO. Anni di lavoro, incontri, idee, passione. E un sogno che diventerà realtà ", ha scritto l'ex conduttrice de Le Iene sui social come commento ad uno scatto raffigurante una foglia di Anthurium con sovripresso due R incrociate.

Belen Rodriguez ed il nuovo progetto: la reazione social

Al momento l'ex di Stefano De Martino (forse nuova concorrente di Ballando con le Stelle) non ha fornito ulteriori dettagli circa il suo nuovo progetto, dando così il via alle innumerevoli ipotesi degli utenti: da una nuova linea trucco ad un'accademia di danza (grande passione dl Belen, ndr), ma anche un libro autobiografico. Nelle more di scoprire quale sia il nuovo progetto professionale della Rodriguez, sono numerosi i fan che le hanno inviato messaggi di sostegno, tra i tanti c'è chi ha scritto: "Che tu possa navigare con sicurezza nelle acque della vita e trovare sempre il vento giusto nelle tue vele. In bocca al lupo!". Dopo l'addio prima a De Martino, poi a Elio Lorenzoni. la showgirl non ha passato un periodo facile. Di recente il gossip ha accostato il suo nome al cestista Bruno Cerella, ma i due hanno chiarito che tra loro c'è solo un'amicizia.