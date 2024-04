Belen Rodriguez in sala d'incisione: disco in arrivo? La reazione dei fan

Belen Rodriguez diventa cantante . L'ex conduttrice de Le Iene ha condiviso nelle scorse ore un breve video su Instagram, dove la si vede cantare in sala d'incisione una nota canzone spagnola. E sotto il suo ultimo reel c'è chi l'ha apprezzata e non vede l'ora di ascoltarla e chi, invece, l'ha criticata pesantemente.

Belen Rodriguez incanta i fan con la sua voce

Nel video pubblicato, Belen, in tenuta sportiva, canta un brano romantico. A commento ha scritto: "Quando un sogno diventa realtà, diventa tangibile. Quando un sogno diventa realtà, lo puoi accarezzare". Molti followers sono rimasti positivamente scioccati dalla sua voce: "Bravissima", "Stupenda", "Non vedo l'ora di ascoltarla tutta!", hanno commentato decine di persone sostenendo Belen in questo nuovo ruolo. Ma c'è anche chi ha sentenziato: "Ridicola", mentre altri hanno domandato se sarà questo il nuovo ruolo della showgirl argentina, fuori dalla tv ormai da mesi.