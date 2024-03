Belen tremenda romantica ma..."Le donne forti intimoriscono uomini deboli"

Belen Rodriguez e la frecciata social agli ex

La showgirl argentina ha riscosso l'approvazione dei suoi followers con un video motivazionale che si rivolge proprio alle donne. "Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli, questo è risaputo. Perché se fosse un vero maschio alpha, se fosse nella sua pura energia maschile non ferita, lui vorrebbe al suo fianco una donna intelligente e lavoratrice al suo fianco perché lei lo ispirerebbe, lo guiderebbe, gli darebbe consigli, lo criticherebbe costruttivamente. Sarebbe lì per lui, sarebbe la sua roccia e insieme potrebbero costruire qualcosa". Secondo alcuni fan, le parole di Belen possono essere state l'ennesima frecciata lanciata dalla showgirl contro uno dei suoi ex fidanzati o compagni.