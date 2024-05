Pechino Express, finale: sfogo Corvaglia, Fiordelisi agguerrita, i vincitori

Giovedì 9 maggio è andata in onda su Sky Uno la finale di Pechino Express , che ha regalato non poche sorprese. Nel corso dell'ultim appuntamento le tre coppie ancora in gara hanno percorso gli ultimi 119 km della Rotta del Dragone in Sri Lanka , partendo dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, attrraversando le suggestive grotte di Dambulla e giungendo, infine, alla maestosa fortezza di Sigiriya, dove ad aspettarli c'erano Costantino della Gherardesca e Fru . Scopriamo insieme i momenti salienti avvenuti nel corso della puntata, dove non sono mancate le frecciate delle Italia Argentina nei confronti degli altri concorrenti.

Pechino Express, le Amiche contro i Pasticcieri

Ad inizio puntata il conduttore Costantino della Gherardesca ha chiesto a Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal chi volessero in finale. Le due concorrenti non hanno negato di voler mandare a casa le Amiche, che hanno ricordato che proprio le ItaliaArgentina fino a poco tempo fa volessero invece una finale al femminile. Definiscono invece i Pasticcieri dei "bastar…" quando si vedono dare anche il malus di 5 minuti all’inizio della gara. La prima sfida ha visto impegnate le coppie in gara a comprare della della frutta. Estefania si è persa un mango per strada, mentre le Amiche hanno ottenuto tutto il cibo con una "bugia bianca" detta al venditore, convinto che una volta terminato lo show il conduttore gli avrebbe riportato tutta la frutta donata per il gioco. I viaggiatori hanno poi proseguito per la stazione degli autobus e lì hanno trovato 10 persone vestite di bianco da portare con sé al tempio. Durante il percorso non sono mancati gli imprevisti, mentre le Amiche hanno accusato i Pasticcieri di aver rubato 3 dei loro passaggeri. "Si gioca secondo le regole. Non si rubano le persone degli altri, avete rotto il ca**o", ha urlato Maddalena Corvaglia. Fiordelisi, intenzionata a vincere, ha perfino caricato di peso un pellegrino sull'autobus.

Pechino Express, la finale: chi ha vinto, sfogo Fiordelisi

Lungo il percorso non sono mancati i momenti in cui alcuni concorrenti si sono aperti ed hanno confessato i loro sogni più intimi e segreti, come quello di Damiano Carrara che vorrebbe diventare padre. Il gioco è poi proseguito tra serpenti da schivare, carte di dragoni da scovare e lettura della mano, durante il quale alla Fiordelisi è stato predetto che sarà ancora più ricca e troverà l’amore della sua vita entro due anni. A metà puntata è stata eliminata la coppia delle Amiche. Il giorno seguente i Pasticcieri e le Italia Argentina si sono sfidati in una partita a cricket. Antonella ha mostrato grande abilità con la mazza. Successivamente le due coppie rimaste in gara hanno donato un passaggio a due famiglie del luogo su una barca, quindi hanno percorso una scalinata ripida in salita, causando un lieve malore a Massimiliano Carrara. A vincere l'undicesima edizione di Pechino Express sono stati i Pasticcieri. Le ItaliaArgentina, qualificate seconde, hanno commentato: "Abbiamo comunque vinto noi, perché non ci siamo mai arrese. Pensiamo a noi e al nostro percorso e siamo felicissime così".