Belve 2024, quando inizia: gli ospiti e le interviste

Belve: quando inizia e gli ospiti

Belve 2024 andrà in onda, stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, a partire dal 19 novembre in prima serata Rai 2, con una settimana di anticipo rispetto a quanto riportato dai palinsesti Rai. La nuova edizione sarà più lunga rispetto alle precedenti, infiatti andrà in onda per otto settimane. Tra gli ospiti confermati del primo appuntamento ci sarà anche Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della premier Giorgia Meloni, che è stato al centro di una bufera mediatica dopo la diffusione di alcuni fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. In quei video, le sue affermazioni hanno suscitato indignazione e controversie, spingendo i vertici aziendali a sospenderlo dalle sue apparizioni televisive.

Secondo quanto riportato dal portale TvBlog.it, uno dei nomi di spicco che la conduttrice starebbe cercando di portare in trasmissione è quello di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo. Se riuscisse nell'intento, sarebbe un vero colpo per il programma, considerata la rarità delle apparizioni televisive del celebre pilota e data la sua importanza nello sport. Oltre al campione di motociclismo, la conduttrice, secondo le indiscrezioni, avrebbe espresso il desiderio di intervistare anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che, dopo il ritiro dalle competizioni, ha intrapreso una carriera televisiva (è attualmente concorrente a Ballando con le Stelle), così come Elisabetta Canalis.