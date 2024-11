Ilary Blasi e Sabrina Ferilli, di mezzo ci va...Totti: cosa è successo in tv

Ilary Blasi è stata ospite della puntata di "Tu si que vales" andata in onda il 9 novembre 2024, durante la quale ha giudicato una gara di playback tra i giudici ed i protagonisti del talent show di Canale 5. Nel corso della serata, l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi è stata protagonista di uno scambio di simpatiche battute con Sabrina Ferilli, nota tifosa della Roma, commentando: "Abbiamo amici in comune", un riferimento che molti hanno interpretato come allusione a Francesco Totti, ex capitano della squadra giallorossa, nonché ex marito della Blasi. E la Ferilli ha rincarato la dose ridendo “Anche se qualcuno ce lo siamo persi , la Roma è la Roma eh" - ha sottolineato la showgirl che è una grande amica di Totti. Battute che hanno suscitato grande ilarità in studio, ma anche sui social.