Flavia Vento a Belve ricorda la notte con Totti: "Ilary Blasi? Io non lo sapevo, forse lui..."

Martedì 19 novembre tornerà in onda in prima serata su Rai 2 la nuova edizione di Belve condotto da Francesca Fagnani . Tra gli ospiti di puntata, oltre Mara Venier e Riccardo Scamarcio, ci sarà anche Flavia Vento . Quest'ultima è pronta a parlare della sua vita privata e a riaccendere un episodio controverso del passato: il presunto flirt con Francesco Totti nel 2005 , poco prima che l'ex capitano della Roma sposasse Ilary Blasi , all'epoca incinta del loro primo figlio. In una clip di anteprima, la conduttrice ha affrontato l'argomento con la consueta schiettezza, chiedendo alla sua ospite che tipo di popolarità le abbia portato la sua famosa "intervista bomba" sul presunto incontro con Totti.

Flavia Vento a Belve: la verità su Totti e Ilary Blasi

Flavia Vento ha replicato alla domanda della Fagnani rispondendo con una frase sibillina: "Dopo tutto quello che sta succedendo ora, l'intervista mia è l'ultimo dei problemi". Parole che farebbero riferimento alle recenti accuse di tradimento rivolte a Totti. Alla domanda provocatoria della conduttrice sul fatto che la Blasi fosse in dolce attesa e prossima al matrimonio, Flavia Vento ha tenuto a precisare: "Io non sapevo che era incinta... Forse lo sapeva il signor Totti". "Ha mai sentito il bisogno, la necessità, l'istinto di scusarsi con Ilary Blasi? Non per la notte in sé, ma anche per quell'intervista?", ha chiesto ancora la Fagnani. Domanda che ha trovato l'immediata replica della Vento: "Io non devo scusarmi con nessuno". Nel corso dell'intervista si è parlato anche dell'aspetto spirituale: "Il sesso può essere satanico. Tornassi indietro rimarrei vergine", ha aggiunto la showgirl.