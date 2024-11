Buffon e Ilaria D'Amico, galeotto fu... Muntari! La confessione in diretta tv

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono stati ospiti dell'ultima puntata di "Che Tempo che Fa" andata in onda domenica 24 novembre in prima serata sul NOVE. La coppia, che si è sposata a settembre dopo dieci anni di relazione, ha condiviso con Fabio Fazio dettagli inediti sulla loro storia d'amore. Alla domanda del conduttore sul perché avessero aspettato dieci anni prima di convolare a nozze, l'ex portiere della Juventus e la giornalista hanno risposto: "Ci abbiamo pensato un po', lui ha pensato molto a farmi bene la proposta di matrimonio", ha detto la giornalista suscitando la curiosità del conduttore. Poi ha rivelato: "Una volta me l'ha chiesto con un sms da Parigi, giocava nel Paris Saint German. Una mattina alle cinque e mezzo mi ha scritto "ma io e te non ci sposiamo?"".