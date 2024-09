Matrimonio Buffon: la promessa, il regalo 'special' e quell'augurio della BBC

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno coronato il loro sogno d'amore sabato 28 settembre 2024, celebrando il loro matrimonio nella splendida cornice di Villa Oliva , immersa nelle colline lucchesi di San Pancrazio. La cerimonia, intima e riservata a pochi invitati, è stata officiata dall'amica Francesca Fogar , nota scrittrice e conduttrice televisiva e figlia del celebre Ambrogio Fogar. La coppia proseguirà i festeggiamenti domenica 29 settembre con una grande festa che inizierà alle 12,30 a " La Romanina " di Forte dei Marmi (che per la coppia è un vero e proprio posto del cuore), una location esclusiva con vista mozzafiato sul mare, dove sarà allestito un brunch per condividere la gioia con un numero maggiore di amici e persone care.

Buffon-D'Amico, i testimoni e gli invitati

Per le loro nozze, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno scelto come testimoni amici di lunga data e volti noti del mondo dello showbiz. L'ex giocatore ha voluto al suo fianco Alessandro Nista (suo compagno di squadra ai tempi del Parma), Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, mentre Ilaria ha optato per l'attrice Monica Bellucci (accompagnata dal compagno, il regista Tim Burton), Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini. Tra gli invitati di spicco erano presenti numerose figure del mondo dello sport, come Luciano Spalletti, Andrea Barzagli, Andrea Agnelli, Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri ed ex portiere di Fiorentina e Lucchese. Presenti anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Massimiliano Allegri e volti noti della tv, tra cui i giornalisti Leo Di Bello, Alessandro Alciato, Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi.

Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, presenti alla cerimonia, sono stati immortalati in un divertente video, che è presto diventato virale sui social. Nelle immagini si vede Bonucci prendere la parola in modo scherzoso, accompagnato dalle risate dei suoi due ex compagni: "Ragazzi, noi siamo pronti, come abbiamo fatto in carriera, a difendere Gigione, a fargli tanti auguri, a divertirci e passare una grande serata tutti insieme. Grandi Ilaria e Gigi, ci vediamo fra poco".