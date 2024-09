Matrimonio Buffon-Ilaria D'Amico, Monica Bellucci testimone: invitati e location

"Siamo insieme da dieci anni e siamo molto sereni e felici, questa è la cosa più importante", aveva dichiarato l'ex PSG, mentre la D'Amico, aveva ironizzato: "Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore".

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico nozze: location, invitati e abiti

Dopo la cerimonia intima, domenica 29 settembre gli amici più stretti saranno invitati ad un brunch allestito in una prestigiosa location con vista mare a Forte dei Marmi, dove la famiglia Buffon possiede uno stabilimento balneare. Sarà un evento riservato e discreto, lontano dai riflettori. Tra gli invitati ci sarà anche Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri alla Juventus, che per molti anni ha allenato Gigi. I testimoni scelti da Buffon saranno i suoi amici di sempre: Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Ilaria D'Amico ha invece scelto l'attrice Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini. Per le nozze, l'ex calciatore indosserà un abito firmato Giorgio Armani, mentre la sposa ha scelto di indossare una creazione di Luisa Beccaria.

