Quando inizia Masterchef 14: dove vederlo e tutte le novità della nuova stagione

MasterChef Italia sta per fare il suo grande ritorno in tv con la 14esima edizione, dove non mancheranno tante novità che renderanno il cooking show ancora più entusiasmante! A partire da giovedì 12 dicembre, gli aspiranti chef si sfideranno sotto l'occhio attento del consolidato trio di giudici stellati: Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , pronti a tornare insieme per il sesto anno consecutivo. Lo show, targato Sky Original e prodotto da Endemol Shine Italy , andrà in onda in esclusiva su Sky e sarà disponibile in streaming su NOW .

Barbieri e Locatelli su MasterChef 14

Quest'anno, oltre alle sfide culinarie e alle emozioni, ci saranno importanti cambiamenti nel format, promettendo colpi di scena che sapranno stupire sia i partecipanti che il pubblico. Gli aspiranti chef dovranno dimostrare di avere non solo abilità tecniche e conoscenze gastronomiche, ma anche il carattere per superare le sfide sempre più complesse. Secondo quanto dichiarato dai giudici all'evento di presentazione presso Casa Tobago a Milano, i cambiamenti introdotti sono stati una sorpresa anche per loro. Bruno Barbieri ha sottolineato: "Il cambiamento è stato fondamentale per dare una svolta al programma: abbiamo rivoluzionato quasi tutto e questo ha colto di sorpresa anche noi giudici che abbiamo scoperto all’ultimo momento le invenzioni del regolamento". Giorgio Locatelli ha ribadito come il nuovo format sia stato positivo sia per i concorrenti che per loro: "Ha fatto bene a noi e ai concorrenti cambiare le carte in tavola". I partecipanti dovranno dimostrare di essere non solo creativi, ma anche rigorosi e ordinati, e soprattutto pronti a fronteggiare le sfide più inaspettate...