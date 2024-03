Eleonora, prime parole dopo Masterchef: "Per adesso è un due di picche..."

Chi è Eleonora Riso e la verità sul rapporto con Niccolò Califano

Nata e cresciuta in provincia di Livorno, dopo aver vissuto a Pisa (dove ha frequentato l’università) si è trasferita per due settimane in Francia a fare la vendemmia, successivamente si è trasferita a Firenze in una casa nel bosco che è una sorta di “comune”, dove ha imparato a tagliare la legna, coltivare l’orto e raccogliere le uova delle galline, oltre ad apprendere anche i segreti dell’apicoltura. Lavora come cameriera in un ristorante nel quale, racconta, "mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, quando l’ho assaggiato ho pianto". "Il trionfo l'ho festeggiato con tutti, non solo con lui. Quando parla c'è sempre un po' di voglia di prendere in giro, ma anche da parte mia. Posso solo dirvi... stay tuned", ha detto parlando di Niccolò Califano, alimentando così i rumors che li vedono insieme.