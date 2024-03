MasterChef 13, finale: vincitore, menù e montepremi

MasterChef 13 si è concluso con la vittoria di Eleonora . La finale del popolare talent culinario condotto da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è andata in onda giovedì 29 febbraio in prima serata su Sky, in streaming su NOW (sempre disponibile su Sky Go).

MasterChef 13, la finale: i quattro finalisti, Mistery Box ed Invention Test

I quattro finalisti della Masterclass sono stati: Antonio, Eleonora, Michela e Sara. Le due puntate di giovedì 29 febbraio di Masterchef Italia 13 hanno visto gli aspiranti chef rimasti in gara sfidarsi per cercare di ottenere la possibilità di concorrere per il titolo e presentare ai giudici il loro menù degustazione. L'ultima Mistery Box della tredicesima edizione del talent culinario ha avuto un sapore amarcord, utilizzando alcuni ingredienti di precedenti prove che avevano messo in difficoltà i concorrenti. Ospite della puntata è stato lo chef Andrea Caminada del ristorante Schloss Schauenstein, con 3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau. A vincere la gara è stata Eleonora salendo così subito in balconata. Per Antonio, Michela e Sara, invece c'è stato l'Invention Test. Nel corso della seconda prova i finalisti hanno dovuto preparare tre piatti per Chef Caminada: quaglia con barbabietola; lucioperca con jalapeno; salmerino affumicato. A vincere la prova sono stati Michela e Antonio, mentre a lasciare la Masterclass è stata Sara, a causa della eccessiva cottura della quaglia...