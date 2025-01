Ilary Blasi, nuova frecciata a Totti: " I maschi? A casa nostra sono solo una comparsa"

Ilary Blasi è stata ospite della puntata di Verissimo del 19 gennaio, dove ha parlato della sua nuova vita al fianco dell'imprenditore tedesco Bastian Muller e del forte legame che la lega alla sua famiglia. Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, l'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi ha mostrato anche il suo lato ironico, lanciando una frecciatina al suo ex marito Francesco Totti , con il quale ha condivso 17 anni di matrimonio ed ha avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel)." La nostra è una famiglia di donne, i maschi non durano tanto, sono solo una comparsa ", ha ironizzato Blasi, lasciando intendere che la sua vita è focalizzata sul legame con i figli e con la sua famiglia d'origine. Ha fatto eccezione per il primogenito, definendolo una presenza stabile nelle loro vite.

Ilary Blasi, confessioni in tv: Bastian, la laurea in criminologia ed il litigio con Toffanin

Nel corso dell'intervista a Verissimo, oltre a ricordare alcuni momenti emozionanti della sua docuserie "Ilary" (Tra cui anche quello del lancio con il paracadute), Blasi si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul suo nuovo compagno, Bastian Muller. L'ex conduttrice del Grande Fratello ha raccontato di vivere un momento di grande serenità, descrivendo questa fase come un nuovo capitolo della sua vita. "Due anni con lui sono volati. Sto bene, è una persona che mi piace e diverte...è stata una sorpresa, una cosa inaspettata". Poi ha aggiunto: "La mia famiglia è pazza di lui". Nel salotto di Silvia Toffanin, Blasi ha parlato anche della sua crescita personale, svelando di voler conseguire la laurea in criminologia. "Ho fatto solo il test di ingresso. Voglio togliermi la soddisfazione di fare almeno un esame, ma studiare non è il mio forte", ha ammesso ironicamente. Ed ancora: "Sogno di raggiungere nuovi traguardi, voglio aggiornarmi sempre, la staticità non mi appartiene, anche se sono pigra". L'incontro tra Ilary e Silvia ha doto loro l'occasione per mettere a tacere un becero gossip circolato qualche tempo fa, riguardante un loro presunto litigio. Scherzando sull'argomento, Ilary ha detto: "Sono andati via i lividi l'altro giorno", mentre Toffanin ha replicato: "Guarda qui, ho i tuoi graffi". Concluedendo hanno entrambe confermato che la loro amicizia è solida e non è mai stata intaccata.