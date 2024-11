Totti e Ilary Blasi, i retroscena sulla separazione: la mossa di Francesco

La fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a catalizzare l'attenzione dei media. Recentemente, l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset si sono incontrati in tribunale per discutere i termini della loro separazione. Durante l'udienza, i due ex coniugi hanno mostrato segnali di distensione, arrivando persino a stringersi la mano, sorprendendo non poco i presenti. I segnali positivi tra i due nono sono però bastati per raggiungere un accordo sulla separazione, che infatti non è stato ancora formalizzato.