Ilary Blasi incinta del quarto figlio? Spunta un pancino sospetto

Amore a gonfie vele per Ilary Blasi e Bastian Muller . La showgirl Mediaset e l'imprenditore tedesco sembrano essere sempre più innamorati e complici, pronti a iniziare una nuova vita insieme dopo la conclusione del matrimonio di lei con l'ex capitano della Roma Francesco Totti . La conduttrice, infatti, ha espresso in passato il desiderio di chiudere definitivamente il capitolo legato al suo ex marito per potersi dedicare completamente alla sua nuova relazione. La coppia, che sta insieme da oltre un anno, avrebbe piani ambiziosi per il futuro, tra cui il matrimonio e la possibile espansione della famiglia. Nonostante il divorzio da Totti non sia ancora finito , negli ultimi giorni si sono susseguite le voci su una presunta gravidanza della conduttrice di Battiti Live.

Ilary Blasi incinta? L'ultimo gossip sull'ex lady Totti

Ad alimentare il gossip su Ilary Blasi incinta sono state alcune fotografie pubblicate sul settimanale Diva e Donna, dove l'ex lady Totti sarebbe apparsa con un pancino sospetto durante le sue vacanze estive in Grecia. Le immagini, che la mostrano con un top bikini leopardato e un pantalone di jeans slacciato, hanno fatto sperare i fan in una dolce attesa, anche se potrebbe trattarsi semplicemente di un pasto abbondante. Al momento non c'è stata alcuna conferma o smentita da parte di Ilary Blasi. Per Ilary, 42 anni, si tratterebbe del quarto figlio dopo: Cristian, 18 anni, Chanel, 17 e Isabel, 8. Ilary, che ha recentemente rifiutato la conduzione del reality show "La Talpa" (affidata a Diletta Leotta), sembra dunque non avere fretta di tornare in televisione. La rivedremo nel sequel del docureality Unica ed in un film. Al momento, però, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti dalla celebre conduttrice televisiva, che potrebbe presto svelare i suoi piani futuri con Bastian Muller.