Sanremo 2025, Damiano David superospite della seconda serata: l'annuncio di Carlo Conti

Damiano David, frontman dei Maneskin e ora anche solista, è il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Il cantante romano tornerà quindi sul palco dell'Ariston probabilmente il 12 febbraio, quando al fianco di Carlo Conti, come co-conduttori, ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. L'annuncio è stato dato direttamente dal direttore artistico della kermesse musicale durante l pre-ascolto dei brani in gara al Festival per la stampa. Damiano torna quindi a Sanremo dopo quattro anni dalla vittoria dei Maneskin nel 2021 con il brano "Zitti e buoni". Un trionfo che ha segnato l'inizio di una carriera internazionale per la band romana.