"Ma è Sanremo o Squid Game?": dopo Francesca Michielin anche Kekko dei Modà cade dalle scale

Francesco "Kekko" Silvestre, frontman dei Modà, è caduto dalle scale del Teatro Ariston poco prima delle prove generali, riportando una lieve contusione al torace come si legge in una nota dell'ufficio stampa del frontman della band in gara al Festival di Sanremo con il brano "Non ti dimentico". Nonostante l'accaduto, ha partecipato alle prove, ma ha scelto di non prendere parte al green carpet per riposarsi in vista della prima esibizione prevista per oggi, martedì 11 febbraio.