"Mi è caduto il reggiseno in diretta": la Michielin e l'incidente hot a Sanremo

Francesca Michielin, il fuoriprogramma a Sanremo 2025

Scherzando in collegamento con Luca Barbarossa ai microfoni di Ema Stokholma e Saverio Raimondo, Michielin ha aggiunto: "Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po’ intimorito… E fa bene!". Poi ha proseguito: "Dovete sapere che mia nonna Lucia da un po' di settimane dice sempre un rosario per me e uno per Alessandro Cattelan, lo sente come suo nipote. Poi la mia famiglia mi ha dato un santino di Santa Rita perché è la protettrice dei casi disperati, mi hanno detto ‘meglio che lo metti in borsetta’…Pensa se non me l’avessero dato!", ha detto ridendo. Nei giorni scorsi, l'artista è stata vittima di un infortunio scendendo le scale del palco dell'Ariston durante le prove. "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”, ha scritto con autoironia, facendo riferimento alla sua celebre canzone Nessun grado di separazione", ha scritto la tifosa della Juventus sui social.