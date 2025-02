Sanremo 2026 a rischio? C'entrano anche le Olimpiadi invernali Milano Cortina

L'organizzazione del Festival di Sanremo 2026 presenta attualmente diverse incertezze legate non solo alla programmazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 , ma anche alle questioni legali in corso. Lo scorso dicembre, il Tar della Liguria ha dichiarato infatti illegittimo l'affidamento diretto dell'organizzazione della popolare gara canora alla Rai da parte del Comune di Sanremo, stabilendo la necessità di una gara pubblica a partire dal prossimo anno.

Sanremo 2026, il Festival sarà ancora trasmesso dalla Rai?

Successivamente alla decisione del Tar della Liguria, la Rai ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo la legittimità delle delibere comunali e rivendicando la titolarità esclusiva del format del Festival. La decisione su chi organizzerà quindi la kermesse musicale è quindi ancora tutta da decidere. Nel caso in cui il ricorso dell'azienda della tv di Stato non venisse accolto, quindi venisse indetta una gara pubblica, altre emittenti potrebbero concorrere per l'organizzazione del Festival, consentendo quindi la messa in onda su altra rete diversa da Rai1. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo alla possibilità che il Festival di Sanremo venga trasmesso sulle reti del Biscione. In un incontro con la stampa a dicembre 2024, ha dichiarato: "Penso che Sanremo sia un pezzo di Rai e che allo stesso tempo la Rai sia il vero motore e la vera forza di Sanremo. Dunque, da italiano mi auguro che il Festival rimanga in Rai"...