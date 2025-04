"Metteva il sedere in faccia a mio marito": così la Abbagnato su Diletta Leotta

Alessia Marcuzzi è riuscita a tirare fuori il lato più inedito dei suoi ospiti anche nel corso della seconda puntata di ' Obbligo o verità ', andato in onda il 31 marzo in prime time su Rai 1. A rubare la scena stavolta è stata Eleonora Abbagnato , che con la sua eleganza e spontaneità ha mostrato anche un lato più verace e passionale. Al fianco della danzatrice anche il marito Federico Balzaretti , sposati da 15 anni, tra loro c'era una complicità palpabile.

Eleonora Abbagnato, la rivelazione shock su Balzaretti e Diletta Leotta

Quando si è parlato di gelosia, l'étoile si è però trasformata, svealndo un retroscena inedito, riguardante una scenata fatta a causa di una nota giornalista sportiva, che ha fatto sorridere il pubblico e i presenti in studio. Poi Eleonora ha ammesso sul marito: "Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa". Le parole della ballerina hanno suscitato la curiosità sull'identità della giornalista citata. Sebbe la Abbagnato abbia cercato di dribblare, ha poi ceduto sganciando la bomba: "Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!". rivelazione che ha aumentato la curiosità di tutti.

Adriano Panatta e Maurizio Lastrico hanno avuto qualche idea su chi potesse essere la "bella ragazza", ma è stata Ema Stokholma a chiedere direttamente: "Chi era questa? Ci fai l'imitazione?". A quel punto, Eleonora ha replicato: "Non ho le sue forme, purtroppo". Senza tanti giri di parole, Alessia Marcuzzi ha chiesto diretta: "Ma è Diletta Leotta?". Nessuna ammissione esplicita, anche se il silenzio è stato complice, quasi rivelatore del mistro. Quando è toccato a Federico Balzaretti rispondere alle stesse domande, Maurizio Lastrico ha detto: "E adesso la linea a bordo campo", alludendo chiaramente a Diletta Leotta ed il suo ruolo di giornalista sportiva a DAZN.