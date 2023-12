Balzaretti tuona dopo Udinese-Verona: "Il recupero senza un senso logico"

E' stato un luna park di emozioni quello del Bluenergy Stadium tra Udinese e Verona. I friulani sono andati avanti due volte, ma i gialloblù non hanno mollato e sono riusciti ad acciuffare il pari al 97esimo con l'inzuccata di Henry. Un gol, quello del centravanti ex Venezia, che è arrivato a partita già finita e che ha fatto andare su tutte le furie la società bianconera. L'arbitro Maresca ha concesso un extra time per perdita di tempo e in quel frangente è arrivata la beffa per l'Udinese. Nell'immediato post partita ai microfoni di Dazn Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dei bianconeri, si è presentato e ha parlao dell'episodio facendo capire la posizione del club.