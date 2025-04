"Quando entro in una stanza...", Belen Rodriguez infiamma a Che tempo che fa

Belen Rodriguez è stata ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa , il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, andata in onda domenica 6 aprile. La showgirl argentina ha fatto il suo ingresso trionfale con eleganza, ma anche tanta determinazione e audacia: " Mi piace accendere un fuocherello, far sentire la mia presenza. Quando entro in una stanza, si deve sentire ". E a giudicare dalle reazione social e del conduttore ci sarebbe proprio riuscita.

Belen single: la gaffe di Fabio Fazio

La showgirl, single dopo 20 anni di relazioni ininterrotte, ha scherzato sul suo nuovo status sentimentale con l’ormai celebre battuta: "Belen senza fidanzato non esiste. Però sto molto bene, devo dire". E non ha risparmiato ironia nemmeno su un possibile “cambio di sponda”: "Se succede, lo dico a te, Fazio. In segreto". Belen ha raccontato anche un esilarante aneddoto da vita quotidiana: "L’altro giorno stavo al telefono e cercavo il latte... alla fine ho messo il telefono in frigo e parlavo con la bottiglia". Il momento più divertente della serata è arrivato quando ha parlato di OnlyFun, il programma comico a cui partecipa: "Mi diverto come una matta. Mi piace l’humor un po’ pesante, quello sottile. Mio nonno mi faceva vedere Bud Spencer e Terence Hill". Fazio ha provato a ironizzare: "Che ha la mia età, tra l’altro…". Ma Belen lo ha spiazzato, dicendo: "Veramente è in cielo". Il presentatore ha cercato di rimediare alla gaffe, dicendo: "Beh, poco ci manca… mi sono impicciato perché tu mi hai paragonato a tuo nonno". "Ma Fazio, non me lo aspettavo da te! Dovevi mettere in conto che mio nonno poteva mancare", ha replicato la showgirl.