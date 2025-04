Lady Balzaretti e i retroscena dell'incontro con Diletta Leotta: "Scattai subito..."

Eleonora Abbagnato, il chiarimento in tv su Diletta Leotta

"Si, quella donna era Diletta Leotta", ha ammesso la danzatrice, rivelando poi il retroscena dell’incontro con Diletta: "Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: “piacere sono sua moglie”". Abbagnato ha poi proseguito: "Diletta ha quelle curve che io non ho.... ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta. Rispetto mio marito, non so usare il modello di cellulare che lui ha, né ho mai pensato di trafugare la password, per spiare le sue conversazioni. Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti, ma stiamo insieme cosi bene anche perché io sono attentissima a ogni cosa che possa alterare la nostra intesa". Alla domanda della Setta se la fin troppo intraprendente Leotta potesse rappresentare un pericolo per la loro unione, Eleonora ha precisato: "Tra lei e Federico non c'è mai stato altro che lavoro, ma Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta".