Tamberi e Chiara Bontempi in tv: l'arrivo della prima figlia e i problemi di salute

I problemi di salute di Gimbo

Parlando dei problemi di salute avuti, Tamberi ha affermato: "Il momento in cui mi è cambiato qualcosa dentro, è stato quando lei mi ha detto che era incinta. Mi ha cambiato la prospettiva, vivo giorno dopo giorno con il sorriso e non vedo l’ora che arrivi tra di noi. Adesso sto cercando di riprendermi. Quando ho deciso di continuare fino a Los Angeles, ho fatto la scelta di curare quei problemi fisici che ho accantonato per le Olimpiadi. Devo risolvere il problema al ginocchio, vado avanti con antidolorifici e infiltrazioni da tre stagioni. Sto cercando di rimettermi in moto e per farlo dovrò rinunciare qualcosa. Voglio provare a raggiungere qualcosa che nessuno ha mai raggiunto". Mentre Chiara ha commentato: "Un decennio completamente dedicato a questo. Si merita un'altra finale e speriamo che vada tutto al meglio".