Basket, Ita Airways è il nuovo sponsor della nazionale italiana

Giovanni Perosino, chief marketing di Ita Airways, ha annunciato la collaborazione tra la compagnia aerea di bandiera e la Federazione italiana di pallacanestro (Fip), presentata durante la mattinata di martedì 22 febbraio al Paladozza di Bologna: "Lo sport è il vero trampolino di decollo dell'Italia e vogliamo essere all'altezza dei nostri atleti". Si tratta della prima partnership nello sport per Ita Airways, il cui logo sarà presente per i prossimi tre anni sulla canotta della nazionale azzurra. Le prime tappe saranno le qualificazioni per i Mondiali del 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia, con l'Italbasket impegnata contro l'Islanda giovedì 24 febbraio in trasferta, e domenica 27 febbraio in casa, proprio al Paladozza. Successivamente l'Eurobasket, a settembre 2022, a Milano.