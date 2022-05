Serie A Playoff, sorpresa Tortona: Venezia ko, piemontesi in semifinale

VENEZIA - Clamoroso al Taliercio : la impenitente matricola Tortona , espugna Venezia 72-60 ed estromette la Reyer dai playoff, chiudendo la serie dei quarti di finale sul 3-1 e conquistando la semifinale contro i campioni in carica della Virtus Bologna . Un successo impronosticabile, eppure incredibilmente reale per i piemontesi, che dopo l'ennesima impresa si regalano la sfida con i favoritissimi felsinei.

Tortona ipoteca la semifinale

Colpo grosso al Taliercio

Vittoria che non ammette repliche quella di Tortona, che conduce il match decisivo senza tentennamenti: il primo quarto si chiude 18-12, il terzo 20-15 e il quarto 18-14. Solo per la cronaca il 20-15 del terzo quarto, che aveva illuso Venezia. I ragazzi di coach Ramondino si godono i 14 punti di JP Macura e i 13 di Jamarr Sanders, mentre agli oro-granata non sono bastati i 12 punti di Jordan Theodore ed i 10 di Jeff Brooks.