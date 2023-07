Basket, Fontecchio: "Banchero? Non ci perdiamo nulla". E sul Mondiale...

Il cestista azzurro ha dichiarato: "Siamo consapevoli che le aspettative sono alte ma uno dei punti di forza di questo gruppo è l'umiltà e non dobbiamo perderla, pur avendo la giusta fame per andare a prenderci quello che possiamo ottenere". Fontecchio ha poi aggiunto: "Abbiamo tanta esperienza, ora sappiamo come giocare certe gare e abbiamo la possibilità, con i nostri quintetti piccoli, di mettere in difficoltà tanti avversari. Il podio? Sì, possiamo raggiungerlo ma ci vuole fortuna, oltre che bravura: il sorteggio ci ha favoriti ma poi le partite bisogna giocarle e vincerle. L'anno scorso agli Europei abbiamo fatto una partita incredibile contro la Serbia ma farne una sola non è bastato".

Fontecchio liquida Banchero

Durante l'intervista, Fontecchio ha liquidato Banchero e la sua decisione di giocare nella nazionale statunitense dichiarando: "Non perdiamo nulla perchè chi viene in Nazionale deve volerlo fare, dev'essere consapevole di cosa vuol dire indossare la maglia azzurrra, una responsabilità prima di tutto ma anche un grosso onore". L'azzurro ha poi concluso: "Ci sono giocatori che darebbero tutto per poterlo fare e su questi giocatori, di quelli che abbiamo già a disposizione, io resto super fiducioso, anche perchè negli ultimi due anni abbiamo dimostrato qualcosina. L'affaire Banchero l'ho sempre seguito con distacco e non voglio dire che lo sapevo, che sarebbe finita così, ma me lo immaginavo".