Fontecchio incubo Serbia, Pozzecco si scatena: Italia, vittoria pazzesca!

Impresa dell'Italbasket che batte la Serbia per 78 a 76 nella prima gara della seconda fase dei Mondiali di scena nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia e resta in corsa per andare avanti nella competizione. Dopo quella contro le Filippine arriva un altro successo per la nazionale allenata di Pozzecco, costretta ormai solo a poter vincere. Eroe di giornata un super Fontecchio: l'ala piccola degli Utah Jazz mette a tabellino ben 30 punti (suo record personale in nazionale) e stravince la sfida contro Bogdanovic (18 punti a segno). Alla Serbia non sono bastati neanche i 15 punti di Dobric. Decisivo nel terzo periodo, e nel momento peggiore dell'Italia, Gigi Datome con i suoi 10 punti (due tiri da 3 realizzati). Ottima anche la prova di Spissu che ha contribuito in maniera pesantissima con i suoi 14 punti.