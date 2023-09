Pozzecco e Fontecchio petto a petto: "L'Italia ha scioccato il mondo"

Uno scatenato Pozzecco ha preso la parola a fine gara ai microfoni di Sky: "Sono un uomo clamorosamente fortunato perchè fidarsi di questi ragazzi, e intendo tutti dal presidente ai 12 giocatori allo staff, è facilissimo. Mi prendo le responsabilità, quando penso di dover fare determinate cose le faccio, ma non mi pento fin quando non manco di rispetto ai miei giocatori". Poi Pozzecco ha aggiunto: "Io faccio fatica a vivere nel mio corpo, potrei farne molta meno, però ognuno di noi ha la possibilità di scegliere cosa vuole essere nella vita e come arrivarci e che importanza dare ai rapporti umani. Non c'è nessun rimpianto perchè nella vita la perfezione non esiste, puoi guardarti indietro e dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Viviamo per le emozioni e oggi ne hanno regalate tante".

Italbasket, i complimenti di Petrucci

Sulla vittoria azzurra è intervenuto anche Petrucci, presidente della Federbasket: "Tecnici eccezionali, squadra straordinaria, una partita da non dimenticare, da ricordare. Contro una squadra fortissima. La strigliata a Pozzecco è servita? Sì, come no. Ma oggi in tanti dovranno dire grazie alla nazionale. Finalmente ci si ricorda anche della nazionale di basket. I paragoni con gli altri lasciamoli da parte”.