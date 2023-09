Supercoppa: la Virtus vola in finale, Olimpia ko

Esordio vincente al debutto per il nuovo tecnico della Segafredo Bologna, in panchina da appena 8 giorni dopo l'esonero di Scariolo, che si è aggiudicato il primo round stagionale di quello che è ormai il grande classico del basket italiano. A tre mesi esatti da gara 7 che aveva regalato il tricolore a Milano, le due squadre si ritrovano al PalaLeonessa di Brescia per la prima semifinale della Supercoppa Italiana.

Virtus-Olimpia, la cronaca

In una gara tra due squadre ancora in rodaggio, le "V Nere" hanno trovato l'accelerazione giusta nel terzo quarto (massimo vantaggio di +11) prima di rimettere la testa avanti nel finale dopo l'aggancio operato dall'Olimpia sul 70 pari. Belinelli (15 punti), Shengelia e Mickey (13 punti a testa) i migliori per Bologna, a Milano non basta uno Shields da 26 punti. Stasera l'altra semifinale fra i padroni di casa di Brescia e Tortona.