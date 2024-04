Le 8 elette, la retrocessa che tornerà e la Serie A2

Otto elette, una retrocessa che ha scritto pagine di storia in A, due altre storiche in bilico. Alla vigilia dell’ultima giornata si hanno idee più chiare sul finale di stagione. E questo è bene anche se alla preoccupazione del ct Pozzecco per l’alluce di Fontecchio , si può aggiungere quellaper il pollice di Severini (Diouf si era già fatto male in stagione a Burgos). Tutto a due mesi dal Preolimpico. Il bello di questa stagione è che ai playoff vanno squadre inattese, costruite dalla programmazione seria dei club e dal lavoro in palestra. Lo abbiamo già detto: Pistoia e probabilmente anche Trento non erano previste.

Miracolo Tortona, flop Brindisi

A metà campionato era difficile immaginare anche la rimonta di Tortona, rigenerata da De Raffaele. Intanto si consolida una tradizione curiosa: chi vince la Coppa Italia, soprattutto se è outsider, poi paga e manca i playoff. Successe a Torino (anche per altri motivi) nel 2018, è successo a Brescia la scorsa stagione e ora a Napoli che in febbraio esultava a ragione per un lavoro di qualità, al di là del trofeo alzato. Brindisi è caduta, era difficile davvero salvarsi anche con l’arrivo del mago dei salvataggi Sakota. Ma conforta che il presidente Marino già annunci che i pugliesi torneranno presto. La società è bene organizzata, non c’è dubbio che ci sia materia prima. E la speranza è che abbiano pure una nuova arena.

Scontro salvezza tra Treviso e Pesaro

La salvezza resta in bilico, fra Treviso che ha il destino nelle proprie mani e Pesaro. Che ha il confronto diretto favorevole con i veneti. Ma se ci fosse parità a tre a quota 22 punti anche con Varese, i marchigiani sarebbero condannati. Varese invece si salva perdendo, esattamente al contrario di Brindisi che cade vincendo. Bisognerà poi prendersi tempo per capire il senso della formula di A2. Dove la fase salvezza comincia con alcune già praticamente condannate dai risultati passati. E dove, causa divisione in due gironi, ci sono squadre nella fase salvezza che hanno più punti di squadre ai playoff. Certo, può succedere nella Nba con le due conference, ma lì non ci sono retrocessioni. Si poteva fare meglio, ma del resto nessun club ha obiettato in estate. Nemmeno sul mercato per cui Forlì dopo aver comandato, può rischiare di uscire per un infortunio.