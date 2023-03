Basket, Eurocup: Bramos trascina Venezia col Bursaspor. Ko Brescia

BURSA (Turchia) - Sedicesimo turno della regular season di Eurocup che si conclude, nel girone A, con la vittoria di Venezia e la sconfitta di Brescia. Già qualificata ai play-off dopo il successo nel derby contro la Germani, la Reyer migliora la sua posizione andando a vincere sul parquet del Frutti Extra Bursaspor per 89-73. Ottima prova per Bramos (24 punti), per quella che è la nona vittoria stagionale della Reyer, attesa nel penultimo turno dalla sfida contro lo Joventut Badalona del 22 marzo al Taliercio. È scesa in campo col biglietto della qualificazione in tasca - arrivato aritmeticamente ieri sera dopo la battuta d'arresto del Cluj - Brescia, che al PalaLeonessa si arrende per 65-74 al Lietkabelis. Alla seconda sconfitta consecutiva, la nona in questa fase, la Germani si giocherà tutto negli ultimi due impegni, il primo dei quali il 21 marzo, sempre al PalaLeonessa, contro gli sloveni del Cedevita Lubiana.