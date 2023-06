Eurolega, Olimpia Milano e Virtus Bologna confermate per la prossima stagione

Anche nella prossima Eurolega saranno l' EA7 Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna a rappresentare l'Italia. Al termine della riunione di oggi, l'assemblea degli azionisti ha confermato anche per la stagione 2023-24 le 18 squadre che hanno preso parte all'ultima edizione, in rappresentanza di 10 Paesi.

Tra le altre parteciperanno anche Real Madrid, Barcellona, Baskonia e Valencia per la Spagna (dopo la rinuncia di Gran Canaria vincitrice dell'Eurocup), il Partizan e la Stella Rossa per la Serbia, Alba Berlin e Bayern Monaco per la Germania.

Arrivano i play-in in perfetto stile Nba

Approvata, inoltre, la novità dei play-in in stile Nba che sarà attiva dal prossimo anno quando le squadre classificate dal settimo al decimo posto si giocheranno gli ultimi due pass per i quarti. La vincente fra settima e ottava sarà direttamente qualificata e se la vedrà nei play-off con la seconda della regular season mentre la perdente avrà un'altra chance, affrontando la squadra che uscirà vittoriosa dal confronto fra nona e decima: in palio il quarto di finale contro la testa di serie numero 1.