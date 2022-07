Nba, ufficiale: Fontecchio è un nuovo giocatore degli Utah Jazz

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - Simone Fontecchio è un nuovo giocatore degli Utah Jazz. L'ala piccola classe 1995 sbarca in Nba. A renderlo noto è la stessa franchigia dello Utah con un comunicato ufficiale: "Gli Utah Jazz hanno ingaggiato l'attaccante Simone Fontecchio. Secondo la politica del team, i termini dell'accordo non sono stati rilasciati". Diverse fonti statunitensi sono concordi sul fatto che l'ex giocatore, tra le altre, di Olimpia Milano e Virtus Bologna, dovrebbe aver firmato con i Jazz un contratto biennale fino al 2024 da 6.25 milioni di dollari. Il 26enne diventa quindi il terzo italiano a militare in Nba nella prossima stagione, dopo Danilo Gallinari, passato dagli Atlanta Hawks ai Boston Celtics, e al futuro azzurro Paolo Banchero, prima scelta dell'ultimo draft per gli Orlando Magic. Fontecchio si unisce così agli Utah Jazz dopo aver giocato l'ultima stagione nella Saski Baskonia, nella Liga ACB. In precedenza ha vestito le prestigiose maglie di Vanoli Cremona, Pallacanestro Reggiana e Alba Berlino.

Fontecchio, il 'tutorial' dei Jazz sulla pronuncia A Salt Lake City Fontecchio potrebbe avere reali chances di ritagliarsi uno spazio da rookie ma con i gradi del veterano, complice l'importante esperienza maturata in Eurolega ma soprattutto l'addio di un giocatore importante per gli equilibri di squadra come Rudy Gobert, approdato ai Minnesota Timberwolves. Un processo di ricostruzione della franchigia dello Utah che parte proprio dall'ala azzurra: i Jazz punteranno tantissimo sul ragazzo di Pescara tanto che la stessa franchigia lo presenta ufficialmente proponendo ai suoi tifosi e agli appassionati un divertente 'tutorial' sulla corretta pronuncia. Simone Fontecchio diventa infatti "sim-OWN-ay fawn-TEK-ee-oh". Un'avventura negli States che sembra iniziare decisamente con il piede giusto.