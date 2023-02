Mercato Nba, dopo Irving anche Durant saluta i Nets: va ai Suns

Dopo il passaggio di Kyrie Irving da Brooklyn a Dallas , un'altra notizia scuote il mercato Nba . Protagonisti sempre i Nets che salutano anche il 13 volte All-Star Kevin Durant , direzione Suns . Lo stesso 34enne americano già lo scorso giugno, dopo aver richiesto lo scambio a Brooklyn, aveva indicato in Phoenix una delle sue destinazioni preferite: otto mesi dopo il suo desiderio è stato esaudito.

Kevin Durant da Brooklyn a Phoenix: i dettagli

Va dunque a segno la prima mossa del nuovo proprietario della franchigia dell'Arizona Mat Ishbia. Un'operazione niente male che coinvolge anche TJ Warren, mentre compiono il percorso inverso Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder e quattro prime scelte al Draft tutte non protette (2023, 2025, 2027 e 2029), oltre alla possibilità di uno scambio di scelte nel 2028 a favore dei Nets. A spingere per chiudere l'accordo sarebbe stato proprio il nuovo proprietario dei Suns Ishbia che solo pochi giorni fa ha finalizzato il passaggio di proprietà con l'ormai ex patron della società Robert Sarver.