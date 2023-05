Playoff Nba, Philadelphia sbanca Boston: Embiid show. Denver batte Phoenix

Denver avanti su Phoenix: brilla Jokic, ai Suns non bastano Booker e Durant

Torna a vincere anche Denver che dopo essersi portata sul 2-0 contro Phoenix ha subito il ritorno degli avversari che hanno pareggiato grazie ai due successi interni. Alla Ball Arena finisce 118-102 per i Nuggets che si giocano così il matchpoint, sempre nella notte italiana tra giovedì e venerdì, in trasferta, alla ricerca del primo colpo al Footprint Center. Decisivo il solito Nikola Jovic che, dopo esser stato graziato per la spinta al proprietario dei Suns, mette a referto 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Tra i padroni di casa bene anche Brown (25 punti, 5 rimbalzi e un assist). Ai Suns non bastano Devin Booker e Kevin Durant, autori rispettivamente di 28 e 26 punti.