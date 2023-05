Playoff Nba, Curry e Brunson trascinano Warriors e Knicks: Lakers e Heat ko

Miami fallisce il primo matchpoint, New York ancora a galla

Stesso identico andamento nella sfida tra New York Knicks e Miami Heat. Gara 5 va ai newyorkesi con il punteggio di 112-103. Eppure gli ospiti erano partiti meglio chiudendo il primo quarto avanti di 10 (14-24). Poi il ritorno veemente dei padroni di casa che hanno rimesso in sesto la situazione nel secondo e terzo parziale. Sugli scudi Brunson, autore di 38 punti (9 rimbalzi e 7 assist), seguito dal canades Barrett (26 punti, 7 rimbalzi e 2 assist) e dall'americano Randle (24 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist). Il prossimo appuntamento è all'1.30 italiane di sabato, quando al Kaseya Center di Miami gli Heat avranno il secondo matchpoint per chiudere la serie e mandare a casa i New York Knicks.